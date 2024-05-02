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Добрый Мир

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Загадочная история Лерины Гарсии Гордо, прибывшей из альтернативной вселенной

Загадочная история Лерины Гарсии Гордо, прибывшей из альтернативной вселенной

Лерина Гарсия Гордо Вчера 1,8K прочитали В 2007 году испаноязычный научный портал "Tendencias 21" опубликовал обширную статью, посвящённую теории параллельных миров.

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