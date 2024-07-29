В Красноярском крае ТИМ «Бирюса» пройдет в обновленном формате

Популярный молодежный форум порадует в этом году многочисленных гостей более комфортными условиями. Как сообщил председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания Александр Новиков, на поляне Красноярского водохранилища возвели новые каркасные дома.