В Красноярском крае ТИМ «Бирюса» пройдет в обновленном формате

Популярный молодежный форум порадует в этом году многочисленных гостей более комфортными условиями. Как сообщил председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания Александр Новиков, на поляне Красноярского водохранилища возвели новые каркасные дома.
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