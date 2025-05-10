Правительство выделит миллиард рублей на образовательные кластеры в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на создание в 2025 году 13 образовательно-производственных кластеров в 13 регионах, включая новые регионы и приграничье.
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