Правительство России отклонило законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Кабмин отметил, что инициатива нарушает права женщин и коммерческих медучрежденийЗаконопроект об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые вправе делать аборты, нуждается в существенной доработке, поскольку нарушает права женщин и коммерческих медучреждений, сказано в отзыве правительства на инициативу.