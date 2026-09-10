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Вы моете это раз в неделю, а зря: эти 6 вещей нужно мыть каждый день

Некоторые вещи в квартире копят грязь быстрее всего остального - всего лишь за один день. Они могут выглядеть чистыми, но уже быть рассадником бактерий и создавать проблемы для здоровья.

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