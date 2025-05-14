Квартиру у озера, принадлежащую бывшей хозяйке «Арианта», пустят с молотка

Суд отклонил претензии дочери одного из основателей «Арианта» в судебным приставам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», девятый апелляционный суд отклонил жалобу бывшей собственницы компании «Ариант» Елене Кретовой, пытавшейся опротестовать продажу своей квартиры на курорте у озера Кисегач.