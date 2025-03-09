Помимо всего прочего хорошего, штурмовые группы, проникшие в Суджу через газопровод, в тыл украинским террористам и начавшие их планомерное уничтожение, освободили легендарный магазин "Пятёрочка", разграбленный укрооккупантами и ставший для них объектов многочисленных "фотосессий", символизирующих их "перемогу".
Пятёрочка освобождена!
Комментарии
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л
людмила
Трудно, но закономерно возвращаем. Слава российским воинам!
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21 час.
Владимир Алтайцев
Молодцы наши воины.
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21 час.
Иван Ураганов
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20 час.
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