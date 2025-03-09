Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Немного подправлю. Хитрые  "друзья".Китайцы подделыва...
  • АндрейБорков
    Вот только пленных может брать по минимуму? Перевоспитать уродов физически не возможно. Если потом их обменять на наш...Боевики ВСУ массо...
  • людмила
    "Хитрые друзья"?Китайцы подделыва...

Пятёрочка освобождена!

Пятёрочка освобождена!

Помимо всего прочего хорошего, штурмовые группы, проникшие в Суджу через газопровод, в тыл украинским террористам и начавшие их планомерное уничтожение, освободили легендарный магазин "Пятёрочка", разграбленный укрооккупантами и ставший для них объектов многочисленных "фотосессий", символизирующих их "перемогу".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
л
людмила
Трудно, но закономерно возвращаем. Слава российским воинам!
Ответить
21 час.
Владимир Алтайцев
Молодцы  наши воины.
Ответить
21 час.
Иван Ураганов
Ответить
20 час.
наверх