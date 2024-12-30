Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в аэропорту Ташкента

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Ферганы в Москву, экстренно приземлился в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports в телеграм-канале.
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