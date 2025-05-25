Русофобия режима Алиева перешла грани разумного: за доброе отношение к России азербайджанских публицистов отправили в тюрьму на безумные сроки

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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sorsw
Алиев, Шеварднадзе..., их много повылезло откуда-то, из какого-то гнездовища... А результаты мы видим... Ну, и как вам эта братия?
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4 час.
Т
Тульнов
Давно пора браться за это дело решительно!
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3 час.
Балу -
Тех, которые по России околачиваются, можно и нужно и за экономические преступления привлекать, и за наркотики, и самозахват земель, и за несоблюдение ещё десятков российских законов... Только у нас по отношению к чурбанью как правило главенствует не российский закон, а толщина занесенного конверта... И начинать надо с депутатов и сенаторов...
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3 час.
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