Русофобия режима Алиева перешла грани разумного: за доброе отношение к России азербайджанских публицистов отправили в тюрьму на безумные сроки

Алиев, Шеварднадзе..., их много повылезло откуда-то, из какого-то гнездовища... А результаты мы видим... Ну, и как вам эта братия?

Балу -

Тех, которые по России околачиваются, можно и нужно и за экономические преступления привлекать, и за наркотики, и самозахват земель, и за несоблюдение ещё десятков российских законов... Только у нас по отношению к чурбанью как правило главенствует не российский закон, а толщина занесенного конверта... И начинать надо с депутатов и сенаторов...