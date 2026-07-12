Его величество бензин: как по ценам на топливо догнали и перегнали США

В Соединённых Штатах Америки ряд автозаправочных станций решил снизить цены на моторное топливо. Например, объявлено о вхождении на рынок компании под названием «Freedom Fuel Network» («Сеть свободного топлива»), которая прямо заявляет о своей поддержке Дональда Трампа и его политико-экономических ин.
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