Его величество бензин: как по ценам на топливо догнали и перегнали США

В Соединённых Штатах Америки ряд автозаправочных станций решил снизить цены на моторное топливо. Например, объявлено о вхождении на рынок компании под названием «Freedom Fuel Network» («Сеть свободного топлива»), которая прямо заявляет о своей поддержке Дональда Трампа и его политико-экономических ин.