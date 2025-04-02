В Таганроге введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ, из многоэтажного дома эвакуированы 85 человек. Сегодня муниципальная комиссия приступит к обследованию дома и установлению ущерба, написал врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь.