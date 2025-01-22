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Клаудиньо из «Зенита» уходит в Катар: трансфер до 2028 года

Клаудиньо из «Зенита» уходит в Катар: трансфер до 2028 года

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, несмотря на достигнутое соглашение с «Палмейрасом», решил продолжить карьеру в Катаре.

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