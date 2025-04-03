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Царьград

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Крушение Ту-22М3 в Иркутской области: разрушения, жертвы и восстановление

Крушение Ту-22М3 в Иркутской области: разрушения, жертвы и восстановление

Вблизи деревни Буреть в Иркутской области разбился самолёт Ту-22М3, оставив без света 210 домов. Один из членов экипажа погиб.

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