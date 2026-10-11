Nasdaq: One Signal Still Refuses to Confirm E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! TradeSentinelNotes Nasdaq Breadth Just Broke Higher — One Signal Still Refuses to Confirm NDX remains above 31,000 and comfortably above its major trend references.
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