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Nasdaq: One Signal Still Refuses to Confirm

Nasdaq: One Signal Still Refuses to Confirm E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! TradeSentinelNotes Nasdaq Breadth Just Broke Higher — One Signal Still Refuses to Confirm NDX remains above 31,000 and comfortably above its major trend references.

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