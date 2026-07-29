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ТАСС

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Солдат ВСУ сдался в плен в Константиновке и рассказал о гибели сослуживца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Украинский военный сложил оружие перед бойцами 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск в ходе зачистки освобожденного города Константиновка в ДНР от остатков отступившего гарнизона ВСУ.

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