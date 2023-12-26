"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

Anna Gaidukova Какая сволочь вообще придумала выдавать негражданам России маткапитал и пособия? Найти этих чиновников и наказать. От них одни убытки, нагрузка на медицину, изнасилования детей и убийства. Да с такими ништяками сюда вся нищая Азия могла приехать. Когда чиновники будут своих также облизывать?

Татьяна Курочкина Когда чиновники будут своих ТАК ЖЕ ОБЛИЗЫВАТЬ.......⁉️🤔 Неплохое пожелание на Новый год или РОЖДЕСТВО.....