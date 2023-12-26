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"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

Maski-Shou Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем.

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Комментарии
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Anna Gaidukova
Какая сволочь вообще придумала выдавать негражданам России маткапитал и пособия? Найти этих чиновников и наказать. От них одни убытки, нагрузка на медицину, изнасилования детей и убийства. Да с такими ништяками сюда вся нищая Азия могла приехать. Когда чиновники будут своих также облизывать?
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22 час.
Татьяна Курочкина
Когда чиновники будут своих ТАК ЖЕ ОБЛИЗЫВАТЬ.......⁉️🤔     Неплохое пожелание на Новый год или РОЖДЕСТВО.....
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21 час.
АГ
Алик Гумер
&quot;&quot;А зачем нам тогда здесь жить?&quot; Мигранты засобирались домой&quot; - Во бля ... приплыли !          Что даром  никому не нужны у себя  .... , прибежали в Россию , чтобы хоть не голодать у себя !            Не хотят жить по человечески с уважением  к России и народу ,  пошли вон , кто держит   недоразвитых .... ?
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12 час.

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