Maski-Shou Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем.
"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой
Комментарии
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Anna Gaidukova
Какая сволочь вообще придумала выдавать негражданам России маткапитал и пособия? Найти этих чиновников и наказать. От них одни убытки, нагрузка на медицину, изнасилования детей и убийства. Да с такими ништяками сюда вся нищая Азия могла приехать. Когда чиновники будут своих также облизывать?
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22 час.
Татьяна Курочкина
Когда чиновники будут своих ТАК ЖЕ ОБЛИЗЫВАТЬ.......⁉️🤔 Неплохое пожелание на Новый год или РОЖДЕСТВО.....
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21 час.
АГ
Алик Гумер
""А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой" - Во бля ... приплыли ! Что даром никому не нужны у себя .... , прибежали в Россию , чтобы хоть не голодать у себя ! Не хотят жить по человечески с уважением к России и народу , пошли вон , кто держит недоразвитых .... ?
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12 час.
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