Во вторник пресс-секретарь президента прокомментировал опубликованный в газете Washington Post план украинского урегулирования из четырех основных пунктов, который вызвал широкую дискуссию во всем мире.
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