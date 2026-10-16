С 16 октября проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в наиболее загруженные интервалы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в будние дни — проиндексирован на 6 рублей и составляет 25 рублей за один отрезок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ США и Польша обсу...
- ГБ Двойной удар за К...
- ГБ Зеленский заявил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым