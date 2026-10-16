С 16 октября проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в наиболее загруженные интервалы — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в будние дни — проиндексирован на 6 рублей и составляет 25 рублей за один отрезок.