Происшествия

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В Забайкальском крае полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у предпринимателя

В ОМВД России по Борзинскому району поступило сообщение о краже денег из салона автомобиля. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что потерпевшая припарковала транспортное средство возле отделения банка.

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