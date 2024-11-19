Сотрудника школы в Коркино лишили 500 тысяч рублей под предлогом борьбы с обманом педагогов

Почти 500 тысяч рублей перевел мошенникам работник коркинской школы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службеГУ МВД по Челябинской области, мужчина получил в мессенджере сообщение якобы от руководителя школы.
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