В Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ждемс очередной теракт или резонансный беспредел со стороны пришлых и очередные предложения, обсуждения и прочую чушь от представителей власти, политиков, чиновников, "народных" избранников и так по кругу, но ни каких конкретных действий, законов, мер по исправлению ситуации в России....