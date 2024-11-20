Иностранных граждан, работающих в России на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка, следует обязать сдавать соответствующий экзамен.
В Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ждемс очередной теракт или резонансный беспредел со стороны пришлых и очередные предложения, обсуждения и прочую чушь от представителей власти, политиков, чиновников, "народных" избранников и так по кругу, но ни каких конкретных действий, законов, мер по исправлению ситуации в России....
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