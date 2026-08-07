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Земля

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Пять двухкомнатных квартир Петербурга: от бюджетного ремонта до исторического центра

Пять двухкомнатных квартир Петербурга: от бюджетного ремонта до исторического центра

Покупка недвижимости — это всегда путешествие, и порой оно начинается задолго до получения ключей. Я часто погружаюсь в детальный разбор одного конкретного объекта, изучая его историю и архитектурные нюансы, но сегодня мне захотелось расширить горизонты.

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