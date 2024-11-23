Bloomberg заявило о новом энергокризисе в Европе из-за сокращения запасов газа

Запасы газа в ЕС из-за холодной погоды упали за три недели с 95% до 88%. Это наряду с ожидаемым сокращением российских поставок создает предпосылки для нового энергетического кризиса, считают аналитики На Европу надвигается новый энергетический кризис: запасы газа в хранилищах стремительно сокращаются — за три недели ноября они упали с 95% до 88%, пишет Bloomberg.