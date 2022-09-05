Автор мурала за мир на Украине закрасил его по требованию украинского посла

Автор мурала за мир на Украине закрасил его по требованию украинского посла

«Художник не проконсультировался с украинцами».Художник Питер Ситон из австралийского Мельбурна вынужден был уничтожить свою работу в технике мурала, запланированную как призыв к миру на Украине, всего спустя несколько дней после завершения.

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