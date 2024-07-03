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Военное обозрение

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The Telegraph: Украина не получит приглашения в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

The Telegraph: Украина не получит приглашения в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

Альянс предлагает дать Киеву время на исправление и решение задач.

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