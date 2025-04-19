Пасхальные сувениры своими руками: в Центре ´Покрова´ состоялся мастер-класс.

До праздника Светлого Христова Воскресения осталась всего неделя! Уже в следующее воскресенье мы будем христосоваться и поздравлять друг друга, поэтому самое время подготовить к Пасхе небольшие подарочки.
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