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Свежие комментарии

Пасхальные сувениры своими руками: в Центре ´Покрова´ состоялся мастер-класс.

Пасхальные сувениры своими руками: в Центре ´Покрова´ состоялся мастер-класс.

До праздника Светлого Христова Воскресения осталась всего неделя! Уже в следующее воскресенье мы будем христосоваться и поздравлять друг друга, поэтому самое время подготовить к Пасхе небольшие подарочки.

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