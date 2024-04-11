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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» сотрудники полиции и общественники проводят правовые беседы с молодежью

В Канске сотрудники полиции вместе с общественниками активно подключились к проходящей оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024», в рамках которой проводят с молодежью тематические встречи по предостережению от вовлечения в употребление и распространение наркотиков.

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