«Гром» над Украиной: перспективный БПЛА может стать наиболее эффективным носителем авиабомб с УМПК

Макет БПЛА «Гром» на форуме «Армия-2020». Изображение e-news.suПроблемы ростаРоссийские фугасные авиабомбы, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), являются одним из наиболее эффективных образцов вооружений, применяемых в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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