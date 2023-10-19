Десятки млн рублей перевели мошенникам уссурийцы в этом году

Как не попасть на удочку аферистов, сообщили полицейские жителям Уссурийска. В рамках спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит вооружен!" сотрудники полиции рассказали горожанам об уловках мошенников и дали рекомендации по обеспечению их финансовой безопасности.
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