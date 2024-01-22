Владимирские врачи спасли проглотившего звезду ребёнка

Двухлетний малыш начал задыхаться, и владимирские медики вытащили из его горла инородное тело.Владимирские врачи Областной детской клинической больницы спасли двухлетнего ребенка, проглотившего пластиковое украшение.
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