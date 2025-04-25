Политолог: словами об отказе от территорий Кличко хочет привлечь внимание Трампа

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что мэр Киева Виталий Кличко ищет повод, чтобы покритиковать позицию Владимира Зеленского и поддержать позицию президента США Дональда Трампа.
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