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Политолог: словами об отказе от территорий Кличко хочет привлечь внимание Трампа

Политолог: словами об отказе от территорий Кличко хочет привлечь внимание Трампа

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что мэр Киева Виталий Кличко ищет повод, чтобы покритиковать позицию Владимира Зеленского и поддержать позицию президента США Дональда Трампа.

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Eduard
Внимание шоу:&quot;Комик против Виталика-боксера&quot;,делаем ставочки господа!
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19 час.
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