Глава Оренбуржья выразил соболезнования в связи с гибелью летчиков Ил‑76

РИАМО - 24 янв. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким летчиков, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России под Белгородом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии