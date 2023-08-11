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Где смотреть Бавария – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Германии 12 августа

В субботу, 12 августа, сыграют Бавария и РБ Лейпциг в рамках Суперкубка Германии по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

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