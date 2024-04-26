В Госдуме захотели разрешить губернаторам продлевать майские праздники

Это можно будет делать на основании решения, принятого на соответствующем референдуме Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков внес законопроект о праве губернаторов российских регионов переносить часть выходных дней с новогодних праздников на майские.
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