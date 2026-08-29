USB-флешка из 1950-х: энтузиаст создал USB-накопитель на магнитной памяти

Правда, емкость невелика — всего 128 байт Энтузиаст из Японии, известный в соцсети X под ником dydt_Nao, продемонстрировал необычный USB-накопитель, который использует не флеш-память, а магнитную память на сердечниках — технологию, ставшую основой первых компьютеров середины XX века.