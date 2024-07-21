В Белоруссии заявили, что Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов

Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало не исключает, что президент страны Александр Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов против итогов выборов президента в 2020 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии