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В Белоруссии заявили, что Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов

В Белоруссии заявили, что Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов

Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало не исключает, что президент страны Александр Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов против итогов выборов президента в 2020 году.

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