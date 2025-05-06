Коллаж NovorosInform Лишённый звания по решению суда Иван Попов стал "народным генералом". За его уголовным делом следила вся страна, а после вынесения приговора поддерживавшие полководца блогеры и журналисты вдруг затихли.
Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Людмила, а зачем Вам "понимать"? Что Вы сможете "понять"? Вот я понимаю, что Вы раздуваете что-то. И про генофонд, и про "мочилово" , и про "благородство генштаба". Сысоев вон вообще требует, чтобы народ судил генерала Попова. А не суд какой-то. Который судит несправедливо. Народ справедливо судит. А я вижу кадры хроники, на которых клеймят позором "врагов народа" представители народа в далёкие от нас времена Ежова.
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Фамилия "Страшко" обо всем говорит. Как говорится, комментарии излишни.
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21 час.
Валентин Воробьев
Что имеем, засудим, а потерявши наградим? Бывший под следствием Цоков уже герой России посмертно.
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13 час.
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