Дело Попова: За пределами суда стояли две противоборствующие стороны. "Два майора": "Место военного во время войны – на фронте"

АС

Анатолий Страшко

Людмила, а зачем Вам "понимать"? Что Вы сможете "понять"? Вот я понимаю, что Вы раздуваете что-то. И про генофонд, и про "мочилово" , и про "благородство генштаба". Сысоев вон вообще требует, чтобы народ судил генерала Попова. А не суд какой-то. Который судит несправедливо. Народ справедливо судит. А я вижу кадры хроники, на которых клеймят позором "врагов народа" представители народа в далёкие от нас времена Ежова.