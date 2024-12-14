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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главным тренером «Урала» де-юре может стать Томаров (экс-«Уфа»), у Шатова нет лицензии Pro («ФНЛ с Ильевым»)

42-летний специалист входит в тренерский штаб екатеринбургского клуба, который де-факто возглавляет Олег Шатов, но у того нет лицензии категории Pro, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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