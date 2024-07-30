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Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника

Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника

Вчера 8,6K прочитали Очередная авария с поездом произошла сегодня в Волгоградской области.

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