ХАМАС подготовил второй этап нападения на Израиль

WP: ХАМАС готовился к новой волне атак ради разжигания более широкого конфликта ХАМАС планировал второй этап атаки на Израиль, выяснили разведки.
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