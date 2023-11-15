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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Брандтом. «Боруссия» может продать хавбека за 50 млн евро

«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Брандтом. «Боруссия» может продать хавбека за 50 млн евро

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, интерес к полузащитнику «Боруссии» проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл».

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