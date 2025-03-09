Украинских военных обвинили в запугивании жителей Харьковской области

Командир группы разминирования с позывным Фродо рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивают российских мирных жителей Харьковской области сбросами с дронов и хаотичной стрельбой.
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