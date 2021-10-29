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Школьная программа распухла до предела, что-то нужно убрать

Школьная программа распухла до предела, что-то нужно убрать

Как включить в школьную программу современные достижения науки, если времени на изучение предметов больше не становится? За счет чего вводить новейший период в истории: сокращать другие блоки или вообще от чего-то отказаться? Зачем в школах так много времени отводится на то, чтобы научить детей делению в столбик, и почему его так мало — на изучение процентов? Может, пора сместить акценты, и делать упор на то, что детям реально пригодится в жизни? К содержанию школьного образования накопилось немало вопросов, но чиновники пока не знают, как их решать.

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