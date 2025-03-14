Россия и США стремятся завершить эру Зеленского: выборы на Украине под вопросом

Россия и США объединяют усилия, чтобы отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Эксперты отмечают ухудшение отношений между Зеленским и администрацией Трампа, а также единое мнение Москвы и Вашингтона о необходимости выборов в стране.