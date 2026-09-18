Владимир Сальдо, глава Херсонской области, ###A_1_A### проголосовал в Геническе ###A_1_A### на выборах в Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- История Коли Мяго...
- Криминалист Игнат...
- Зеленский засмеял...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым