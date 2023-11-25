Tesla начала переводить автопилот на самообучающиеся нейросети

Обещать добиться полностью автономного управления транспортными средствами Tesla к концу каждого следующего года стало для главы компании Илона Маска (Elon Musk) недоброй традицией, поскольку нарушать это обещание ему тоже приходится регулярно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии