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Елизавета Туктамышева: «Тренировка без прыжков – это как футбол без мяча. Прыжки – это адреналин, риск, всегда интересно заходить на них»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева ответила на вопросы о фигурном катании. – Как становятся фигуристами? – Когда ты выходишь на лед.

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