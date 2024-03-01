685 рейдов по выявлению нарушений правил охоты провели в январе в Смоленской области

Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области и ОГКУ «Смолоблохотуправление» в январе провели 685 рейдов по осуществлению федерального государственного охотничьего контроля для пресечения и выявления нарушений законодательства об охоте.