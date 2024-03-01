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Смоленская Газета

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685 рейдов по выявлению нарушений правил охоты провели в январе в Смоленской области

685 рейдов по выявлению нарушений правил охоты провели в январе в Смоленской области

Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области и ОГКУ «Смолоблохотуправление» в январе провели 685 рейдов по осуществлению федерального государственного охотничьего контроля для пресечения и выявления нарушений законодательства об охоте.

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