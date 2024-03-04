Бурак Озчивит предложил снимать совместные русско-турецкие сериалы

Звезда романтических картин рассказал о своем отношении к России.Поклонницы из России готовы платить кругленькие суммы, чтобы иметь возможность пообщаться на фан-встречах с главным героем турецких сериалов "Черная любовь" и "Великолепный век" Бураком Озчивитом, Но посетители Всемирного форума молодёжи смогли увидеть актёра вживую на сцене в Петербурге без дополнительных расходов.