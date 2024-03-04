Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Судью надо проверить на коррупциюВиновен, свободен...
  • Юрий Зубрин
    Это уже вопросы к министрам  финансов  и строительства ,почему не согласованы действия ....Херсонский сертиф...
  • Захар Князев
    Ещё воспитанников Шнура мы не видели, можно предвидеть какую плеяду он взрастит!!!Пермские музыкант...

Бурак Озчивит предложил снимать совместные русско-турецкие сериалы

Бурак Озчивит предложил снимать совместные русско-турецкие сериалы

Звезда романтических картин рассказал о своем отношении к России.Поклонницы из России готовы платить кругленькие суммы, чтобы иметь возможность пообщаться на фан-встречах с главным героем турецких сериалов "Черная любовь" и "Великолепный век" Бураком Озчивитом, Но посетители Всемирного форума молодёжи смогли увидеть актёра вживую на сцене в Петербурге без дополнительных расходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх