Бурак Озчивит предложил снимать совместные русско-турецкие сериалы

Звезда романтических картин рассказал о своем отношении к России.Поклонницы из России готовы платить кругленькие суммы, чтобы иметь возможность пообщаться на фан-встречах с главным героем турецких сериалов "Черная любовь" и "Великолепный век" Бураком Озчивитом, Но посетители Всемирного форума молодёжи смогли увидеть актёра вживую на сцене в Петербурге без дополнительных расходов.
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