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Царьград

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"Мишка, ты умер уже": В Волгоградской области цыганский табор угрожает расправой семье пожарного. В дело вмешались бароны

"Мишка, ты умер уже": В Волгоградской области цыганский табор угрожает расправой семье пожарного. В дело вмешались бароны

Цыганский табор не прекращает нападки на семью пожарного в Волгоградской области: "Мишка, ты умер уже".

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Комментарии
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СВ
Сергей Волк
Цыгане,в этом слове весь негатив который можно придумать,в том числе и матерный!!!
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17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Паразиты на теле
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12 час.

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